Медведев подчеркнул разницу в масштабах митингов за Палестину и Украину

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале фотографии митингов за Палестину и Украину и предложил оценить разницу в числе участников.
«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — так Медведев подписал несколько фотографий.
На снимках изображены митинги: на одной из них множество человек, которые выступают в поддержку Палестины, а на другой — малая группа людей с украинскими флагами.
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