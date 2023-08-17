Медведев поддержал слова Саркози о Крыме

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал слова бывшего президента Франции Николя Саркози о Крыме. Об этом написал на своей странице в Twitter.
«Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру Николя Саркози, который помог урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и не утратил здравого смысла по сей день. Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС. Эти заявления являются одновременно смелыми и точными», - прокомментировал ситуацию Медведев.
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Евгения Парфентьева