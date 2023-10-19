Медведев поддержал создание палестинского государства

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что единственным способом для решения конфликта между Палестиной и Израилем является создание полноценного палестинского государства.
«Для мирового сообщества и международных организаций в настоящее время важнейшим приоритетом является содействие по возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Эта задача крайне сложная и почти безнадежная. В данный момент становится очевидным, что выполнение этой задачи кажется практически невозможным. Единственным путем, который позволил бы окончательно решить эту проблему, является учреждение полноценного палестинского государства», — заявил Дмитрий Медведев в интервью «Известиям».Он также подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке сегодня выглядит крайне хрупкой, так как мало кто проявляет интерес к этому процессу, предпочитая свои текущие военные приоритеты. Дополнительно он заявил, что альтернативой попыткам решения конфликта может быть война, которая будет продолжаться веками.
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