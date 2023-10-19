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Медведев поддержал создание палестинского государства

19 октября 2023, 00:39
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что единственным способом для решения конфликта между Палестиной и Израилем является создание полноценного палестинского государства.

«Для мирового сообщества и международных организаций в настоящее время важнейшим приоритетом является содействие по возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Эта задача крайне сложная и почти безнадежная. В данный момент становится очевидным, что выполнение этой задачи кажется практически невозможным. Единственным путем, который позволил бы окончательно решить эту проблему, является учреждение полноценного палестинского государства», — заявил Дмитрий Медведев в интервью «Известиям».
Он также подчеркнул, что надежда на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке сегодня выглядит крайне хрупкой, так как мало кто проявляет интерес к этому процессу, предпочитая свои текущие военные приоритеты. Дополнительно он заявил, что альтернативой попыткам решения конфликта может быть война, которая будет продолжаться веками.

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Израиль заявил об ударах по объектам «Хезболла» в Ливане
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по объектам «Хезболла» в Ливане
19 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/ronib1979

Армия Израиля объявила о проведении воздушных ударов по объектам «Хезболла» на территории Ливана.
«На данный момент Армия обороны Израиля осуществляет воздушные удары по объектам террористической организации „Хезболла“ в Ливане», — сообщила армия в своем Telegram-канале.
В течение последней недели между «Хезболла» и Израилем происходили обоюдные обстрелы. В среду вечером армия Израиля заявила о регистрации девяти ракетных пусков с территории Ливана, из которых четыре были успешно перехвачены системой ПВО.

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Байден пообещал Израилю беспрецедентную помощь, заявил Нетаньяху
Нетаньяху заявил о договоренности с Байденом о беспрецедентной помощи Израилю
19 октября 2023, 00:30

Фото: gov.il

После визита президента США Джо Байдена премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о достигнутых соглашениях, которые предусматривают предоставление беспрецедентной поддержки для обеспечения безопасности Государства Израиль в рамках текущего конфликта.
«Сегодняшний визит принес нам нечто невероятно важное, что имеет огромное значение для нашей безопасности. Мы получили значительное усиление в области национальной безопасности, включая помощь в беспрецедентных масштабах. Эта поддержка будет дополнительно укреплять нашу способность вести борьбу», — цитирует Нетаньяху РИА Новости.
Нетаньяху также подчеркнул, что визит президента Байдена не просто ограничивается обещаниями, которые прозвучали и тронули сердце нации, но также включает конкретные действия.

«На нашей встрече мы достигли соглашений, которые обеспечат продолжение нашей справедливой борьбы. Мы договорились о сотрудничестве, которое изменит ситуацию на всех фронтах и поможет нам достичь наших военных целей», — подчеркнул Нетаньяху.
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Медведев: Нестабильный Ближний Восток оказался полезен США
19 октября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон никогда не был заинтересован в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, так как нестабильный регион оказался весьма полезен США, принося им большие деньги и влияние. Об этом он написал в своей статье для «Известий».
«На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства», — говорится в публикации.

Медведев отметил, что дело не только в позиции Израиля по поводу создания палестинского государства.

«Нестабильный регион, напичканный разным оружием, стабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен Америке. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них – никуда. А не будет ее – их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги», — уверен Дмитрий Медведев.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
Медведев заявил, что людей в Израиле убивает киевское и афганское оружие
19 октября 2023, 00:06

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что афганское и киевское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США в это время обвиняют в поставках то Россию, то Сирию, то Иран. Об этом он написал в своей статье для «Известий».
«Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют «срочно расследовать», откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя», — говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе
18 октября 2023, 23:45

Фото: iStock/Askolds

Постоянные представители Соединенных Штатов и Израиля при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан решили покинуть заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку до его завершения, передает ТАСС.
Это заседание было созвано по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с атакой на больницу в секторе Газа.

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FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине
18 октября 2023, 23:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Поддержка, которую Запад в рамках палестино-израильского конфликта оказывает Израилю, подрывает попытки западных стран перетянуть развивающиеся государства в украинском кризисе на свою сторону. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов, пожелавших сохранить анонимность.
По информации издания, Запад многих пытался убедить в нарушении Россией международного права.

Однако сейчас, когда США стали активно выражать поддержку Израилю, Запад всё чаще сталкиваются с обвинениями, что они не защищают интересы палестинцев.

Один из высокопоставленных дипломатов государства G7 отметил: «Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом по Украине, была потеряна».

Политик призвал забыть о старом миропорядке, так как отныне никто не станет слушать Запад. Он уверен, что всё, что западные страны говорили об Украине, должно работать и в отношении сектора Газа.

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#запад
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Путин пригласил Байдена в Россию на блины и чаепитие
Путин: Если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины
18 октября 2023, 22:36

Фото: kremlin.ru

Если РФ уже потерпела поражение в спецоперации, то глава США Джо Байден может забрать с Украины ATACMS и приехать в Россию на блины, заявил российский лидер Владимир Путин на брифинге по итогам поездки в Китай.
«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие», - справделиво заметил глава РФ. 

Ранее в WSJ сообщили, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. После президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ начали применять ATACMS для нанесения ударов по российским целям. 

При этом, посол России в США Анатолий Антонов выразил серьезное беспокойство по поводу тайной поставки американских оперативно-тактических ракет ATACMS Украине и назвал это действие крайне ошибочным, с предсказуемо серьезными последствиями.

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Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа
18 октября 2023, 22:20

Фото: iStock/MagioreStock

Вооруженные силы Израиля пытаются устроить в секторе Газа подобие Хиросимы, заявил американский журналист Сеймур Херш.
По мнению Херша, Израиль пытается устроить подобие японской трагедии и в секторе Газа, только ​без применения ядерного оружия.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля. Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли».

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Осуществлены Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии. В обоих городах суммарно погибли от 129 000 до 226 000 человек. 

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#израиль
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#палестина
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ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Газе, неподалеку от больницы «Аль-Ахли»
18 октября 2023, 21:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по инфраструктуре Израиля, видео обстрелов публикует Telegram-канал SHOT.
Израильская ракета прилетела по жилому дому, который находится неподалеку от разбомбленной накануне больницы «Аль-Ахли». 

Ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что Израиль нанёс удар по больнице в секторе Газа с помощью управляемых ракет. По словам Бархума, израильские Вооруженные силы нанесли удар по Аль-Ахли управляемыми ракетами после того, как сотрудники службы общей безопасности Израиля несколько раз позвонили в больницу и пригрозили взорвать её.

В настоящий момент по всему миру бушуют пропалестинские митинги, участники которых требуют прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.

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#израиль
#сектор газа
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#конфликт
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