Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подвел предварительные итоги первого дня саммита НАТО, проходящем в Вильнюсе.
«Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно, когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также отметил предсказуемость Запада, который ничего не смог придумать лучше, чем увеличить военную помощь Украине. Таким образом, по словам Медведева, специальная военная операция будет продолжена до достижения поставленных целей. Зампред Совбеза уточнил, что одна из них заключается в отказе киевских властей от членства в НАТО, однако, по его словам, это невозможно. В таком случае, Медведев считает, что «эту группировку придётся ликвидировать».
«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», - добавил Медведев.
Напомним, вечером 11 июля стало известно, что ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами.
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