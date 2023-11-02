Медведев: Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией

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Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией», - прокомментировал ситуацию Медведев.
Политик также отметил, что необдуманные действия Варшавы, с поддержкой коллег из Североатлантического альянса, могут привести к еще более масштабной катастрофе. В таком случае, по словам Медведева, Польша может сыграть роль «гиены Европы» и развязать третью мировую войну.
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Евгения Парфентьева