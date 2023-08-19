Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее Медведев, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. По словам Медведева, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».
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