Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, руководящая стороной обвинения в новом деле против бывшего главы Белого дома, позволила городу превратиться в военную зону. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.