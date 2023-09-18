Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон в ДНР, где военнослужащие по контракту проходят боевую подготовку. Об этом сообщил его помощник Олег Осипов.
Полигон для подготовки контрактников расположен вблизи линии соприкосновения. Бойцы проходят боевое слаживание в условиях, приближенных к реальной обстановке на линии фронта.
Читайте также:
Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии фронта
Узбекская диаспора попросила Медведева улучшить условия питания мигрантов
Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом
Анастасия Крестьянова