Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР

В социальных сетях распространилась информация о тяжелом состоянии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители власти киевского режима обсуждали болезнь чеченского лидера и даже сообщали, что Кадыров находится в коме. О том, откуда пошли слухи о тяжелой болезни главы Чечни и стоит ли им верить, расскажет редакция «Радио 1».