Медведев посетил полигон в Оренбургской области

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области.
По его словам, второй раз за последний год на полигоне началось боевое слаживание. О том, как осуществляется подготовка будущих участников СВО, будет доложено президенту РФ. Медведев, в рамках визита на полигон, оценит наличие ресурсов для подготовки военных, отметит достоинства и недостатки.
Читайте также:
Медведев подвел предварительные итоги саммита НАТО
Медведев призвал просчитать риски для безопасности России
Медведев: Байден манит Киев натовской перспективой, которая грозит третьей мировой войной
Анастасия Крестьянова