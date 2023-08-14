Медведев пошутил о настроениях финнов относительно членства в НАТО

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их государство решило войти в НАТО.
«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? – Нам угрожают русские. – А почему они нам угрожают? – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — опубликовал Медведев.
Ранее глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу заявил, что создание Ленинградского и Московского военных округов позволит усилить группировки российских войск на западных границах страны. Это сейчас особенно важно, так как после вступления в НАТО Финляндии и в ближайшей перспективе Швеции протяженность границы России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое.
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