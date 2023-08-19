Медведев пошутил о независимости Финляндии

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети Х шуточный диалог двух жителей Финляндии, которые обсуждают историю страны и получение независимости от России.
«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они —захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — опубликовал Медведев.
Ранее Медведев опубликовал в своем телеграм-канале шуточный диалог двух жителей Финляндии, обсуждающих причины, по которым их государство решило войти в НАТО. Также зампред Совбеза РФ в своей авторской статье написал, что «Финляндия – это страна, созданная Владимиром Лениным по недомыслию».
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