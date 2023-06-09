Медведев посоветовал западным политикам, критикующим СВО, просто заткнуться

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«Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обходился без прямого или косвенного участия американских «благодетелей», - прокомментировал ситуацию Медведев.
По этой причине Медведев убежден, что критиковать проведение СВО, которая направлена на защиту границ РФ, а также самих россиян, западные политики не имеют никакого права.
Напомним, ранее Медведев заявил, что киевский режим необходимо уничтожить, иначе от него постоянно будет исходить угроза. «Киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, иначе оттуда будет постоянная угроза», - заявил политик.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что ответственность за украинскую трагедию лежит на Киеве.