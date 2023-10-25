Медведев предложил Чехии вернуть немцам Судеты

Фото: kremlin.ru
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы МИД Чехии о возвращении Крыма Украине.
Дмитрий Медведев в свою очередь предлагает чехам вернуть Судеты Германии. Пост Медведев опубликовал в соцсети X (бывший Twitter).
До этого глава МИД Чехии Ян Липавский сделал заявление, что страна продолжит поддерживать Украину, а политика Европейского Союза должна быть полностью направлена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года с Крымом.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что единственным способом для решения конфликта между Палестиной и Израилем является создание полноценного палестинского государства.
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До этого глава МИД Чехии Ян Липавский сделал заявление, что страна продолжит поддерживать Украину, а политика Европейского Союза должна быть полностью направлена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года с Крымом.
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Мария Фирсова