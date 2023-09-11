Медведев предложил приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что было бы лучше на время приостановить дипломатические сношения с ЕС и вывести дипломатический персонал в Россию. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Медведев отметил, что руководители ЕС «прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта». По словам зампреда Совбеза РФ, такие действия Евросоюза — это оскорбление каждого российского гражданина.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал действия ЕС, заявив, что западные санкции, которые направлены в отношении всех россиях, это «дискриминация в чистом виде на основании паспорта».
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Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Запрещено также ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и даже шампуни. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт.
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Екатерина Коршунова