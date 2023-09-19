Медведев предрек незавидную судьбу Пашиняну

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. В своем телеграм-канале он выложил пост, в котором рассуждал о «коллеге из братской страны».
Зампред Совбеза РФ также отметил, что «коллега» прежде проиграл войну, но удержался на своем месте каким-то странным образом, а его супруга покинула страну и отправилась к «врагам».
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Анастасия Крестьянова