Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября

Глава думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов проголосовал на избирательном участке в Сергиевом Посаде. По его словам, многие жители Подмосковья в этом году исполняют свой гражданский долг дистанционно, однако сам он решил прийти на избирательный участок.