Медведев предрек США новую версию теракта 11 сентября

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что США рискуют столкнуться с новой террористической атакой, подобной той, что была 11 сентября 2001 года, когда самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра.
Такое высокомерие и уверенность в собственной безопасности и безнаказанности может сыграть с американцами злую шутку, как это уже было 11 сентября, считает зампред Совбеза РФ. Кроме террористической угрозы, существует еще опасность, что у кого-то из руководителей ядерных стран сдадут нервы и он примет эмоциональное решение о применении оружия массового поражения. Медведев отметил, что ему не хотелось бы быть злым пророком, но Штаты сами делают все для того, чтобы новая беда обрушилась на их страну. И тогда снова поплывут по Гудзону траурные венки, с грустью заключил политик.
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