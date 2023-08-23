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Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с той же участью, что и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который послужил интересам Запада и впоследствии оказался за решеткой. Такую позицию выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем материале для «Аргументы и факты».
Медведев подчеркнул, что Запад делает упор на Зеленского.
Медведев также выразил опасение, что Зеленский может столкнуться с еще более тяжелыми испытаниями, чем заключение.
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«Очевидно, что судьба, предначертанная современному лидеру Украины, может быть столь же сложной, как и для его грузинского коллеги», — отметил он.
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Артем Кузьмин