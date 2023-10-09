Медведев предсказал бесконтрольное использование оружия, переданного Украине

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, где будет использоваться оружие, переданное Украине.
Дмитрий Медведев считает, что оружие, которое было передано Украине, активно применяется в Израиле.
Медведев напомнил, что и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие. Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США.
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«Дальше оно, как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане, будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках»,- предсказывает Дмитрий Медведев.
«Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва»,-резюмировал Дмитрий Медведев.Также в своём Telegram-канале Дмитрий Медведев отметил, что США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие. Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США.
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Мария Фирсова