Медведев: Предсказания Апокалипсиса все ближе

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы офиса президента Украины про согласие Запада наносить удары по Крыму. Своим мнением он поделился в телеграмм-канале.
Медведев назвал подобные заявления прямым юридическим доказательством соучастия Запада в военных действиях против РФ.
Он также отметил, что Россия, таким образом, получает право на действия против каждого в блоке НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что предсказания Апокалипсиса, на фоне подобных заявлений, становятся всё ближе.
Прежде, депутат Шеремет заявил, что Запад наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма.
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Он также отметил, что Россия, таким образом, получает право на действия против каждого в блоке НАТО. Зампред Совбеза подчеркнул, что предсказания Апокалипсиса, на фоне подобных заявлений, становятся всё ближе.
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Анастасия Крестьянова