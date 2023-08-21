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Медведев пригрозил Европе «последним днем»

Медведев посоветовал странам Запада «не заигрываться в самолетики»
21 августа 2023, 20:56

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о передаче киевскому режиму истребителей F-16 может плохо кончиться для Европы. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, такое решение напоминает «игры в песочнице».

Медведев посоветовал не заигрываться в игры, так как для Европы, в таком случае, может наступить последний день.


Прежде, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок заявила, что тот день, когда Нидерланды и Дания озвучили намерение о передаче боевых самолетов Киеву, является хорошим не только для Украины, но и для Европы. Комментируя ее слова, Медведев подчеркнул, что странам Запада «не стоит заигрываться в самолетики».

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#фрг
#нидерланды
#запад
#медведев
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КНДР готова использовать ядерное оружие
Рёнхап: В Южной Кореи заявили, что КНДР готова использовать ядерное оружие
21 августа 2023, 21:47

Фото: iStock/HStocks

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея была бы готова мобилизовать все возможные вооружения ради достижения своей цели в случае войны. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Отмечается, что речь также идет об использовании ядерного оружия. 

Накануне сообщалось, что в Южной Корее начались военные учения. Местные вооруженные силы проходят подготовку совместно с солдатами США. ​Известно, что в ходе ​тренировочных учений, будут отрабатываться совместные действия на случай возникновения угрозы со стороны Северной Кореи. 

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#сша
#военные
#учения
#война
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Захарова предложила Украине готовиться к уровню жизни Гаити
Захарова призвала Украину готовиться к кризису, схожему с ситуацией на Гаити
21 августа 2023, 21:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все страны, которые попадают под влияние США, оказываются в таком положении, как Гаити. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
По словам дипломата, при полном бессилии правоохранителей, в Гаити подвергаются насилию и убийствам тысячи человек. Местные вооруженные банды творят беззаконие. Захарова подчеркнула, что именно такими методами реализуются планы США по продвижению стабильности в регионах.  

Она также заявила, что к подобному сценарию должна готовиться Украина, которую ждет глубокий кризис и процветание бандитизма. 

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#сша
#россия
#украина
#кризис
#всу
#захарова
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Кандидат в президенты США Рамасвами: Новый правитель США должен «открыть Россию» и завершить СВО
21 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/lucky-photographer

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что следующий глава Штатов должен «открыть Россию» и урегулировать конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
Он уточнил, что мирный исход российско-украинского конфликта приведёт к победе над Китаем. 

По словам Рамасвами, «открытие Китая» было совершено 37-м президентом США Ричардом Никсоном во время холодной войны.

Ранее кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что, если его изберут, Украина не войдёт в НАТО. Первостепенной задачей станет налаживание сотрудничества с Россией. Но чтобы Украина не стала членом альянса, Кремль должен будет выполнить ряд условий. 

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#сша
#россия
#президент
#украина
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Зеленскому показали, в каких границах останется Украина после конфликта
Журналист из США Хинкл: Украина потеряет выход к Черному морю и Львов
21 августа 2023, 21:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина лишиться значительных территорий, если военные действия в стране продолжатся. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube - канале.
Он также заявил, что все знают, чем закончится конфликт. По его мнению, Украина лишится выхода к Черному морю, Россия достигнет целей спецоперации, а западная часть страны отойдет Польше, которая вторгнется на ее территорию с помощью США.  

Журналист отметил, что в конченом итоге, конфликт завершится на тех условиях, которые будут озвучены Россией.  

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#сша
#россия
#конфликт
#журналист
#украина
#страны
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Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
21 августа 2023, 20:53

Фото: РИА Новости/Александр Ковалев

Греция будет учить украинских лётчиков управлять истребителями F-16, которые ВСУ поставят Нидерланды и Дания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Кроме того, Зеленский заявил, что Греция присоединилась к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, которую приняла Группа семи на саммите НАТО в Вильнюсе. 

В ходе поездки в Грецию президент Украины встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с лидерами стран Западных Балкан.

Ранее сообщалось, что Дания, которая поставит Украине истребители F-16, поставила Зеленскому условие, согласно которому использовать самолёты можно исключительно на территории Украины. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен объяснил принятые меры тем, что поставки совершаются не для нападения на Россию, а для защиты собственного государства от атак противника. 

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#греция
#украина
#поставки
#обучение
#всу
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Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
Президент Турции Эрдоган: Вторжение ЭКОВАС в Нигер дестабилизирует Африку
21 августа 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Военная интервенция ЭКОВАС в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
По словам турецкого лидера, Анкара ведет переговоры по линии МИД основной целью которых, является обсуждение вопросов по мирному урегулированию в стране. Эрдоган назвал решение объединения о военной интервенции неприемлемым и подчеркнул, что она может привести к существенной дестабилизации стран африканского континента.  

Президент Турции выразил надежду, что в Нигере вскоре будет установлен мир и стабильность. 

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#президент
#мид
#отношения
#мир
#эрдоган
#переговоры
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Гутерриш сделает несколько важных посланий на саммите БРИКС
21 августа 2023, 20:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен сделать ряд важных посланий на саммите БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель генерального секретаря отметил, что Гутерриш с радостью принял предложение принять участие в саммите. Он добавил, что генсек воспользуется возможностью участия и озвучит несколько важных посланий.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует его участников о приоритетах председательства РФ в объединении в 2024 году. Глава государства примет участие в мероприятии в формате видеосвязи. Кроме того, президент, в рамках саммита, сообщит участникам о приоритетах председательства РФ в БРИКС, которое стартует в будущем году.

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#владимир путин
#президент
#саммит
#политика
#оон
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В США заявили, что закон о запрете переговоров с РФ приведет к свержению власти на Украине
Экс-разведчик Риттер: Отказ от переговоров с Россией «взорвет» ситуацию в Киеве
21 августа 2023, 19:48

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Решение украинских властей отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.
Ситуация на Украине сильно обострится. К этому приведет отказ Киева от дипломатического урегулирования конфликта и переговоров с Москвой.  

Риттер пояснил, что украинская армия потерпит поражение и будет полностью уничтожена, а внутренняя ситуация в стране буквально «взорвется». По его мнению, к устойчивому миру можно будет прийти в том случае, если мир будет достигнут на тех условиях, которые озвучивает Россия.

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#россия
#сотрудничество
#украина
#мир
#нато
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Вучич сообщил о предстоящей встрече с Зеленским
21 августа 2023, 19:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что завтра, 22 августа, проведёт двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Он отметил, что встреча состоится по просьбе самого Зеленского.

«Хочу сообщить гражданам, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом, я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским обо всём, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — приводит TG-канал «Раньше всех, ну почти» слова сербского лидера.

Вучич отметил, что уважает территориальную целостность Украины, и выразил надежду, что и украинская сторона относится с уважением к целостности Сербии.

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#вучич
#сербия
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