Медведев пригрозил Европе «последним днем»

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о передаче киевскому режиму истребителей F-16 может плохо кончиться для Европы. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, такое решение напоминает «игры в песочнице».
Медведев посоветовал не заигрываться в игры, так как для Европы, в таком случае, может наступить последний день.
Прежде, глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок заявила, что тот день, когда Нидерланды и Дания озвучили намерение о передаче боевых самолетов Киеву, является хорошим не только для Украины, но и для Европы. Комментируя ее слова, Медведев подчеркнул, что странам Запада «не стоит заигрываться в самолетики».
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Анастасия Крестьянова