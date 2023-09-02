Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции

Фото: сайт Кремля
Западные страны, поддерживающие Украину, – это нацистская коалиция, с которой Россия не будет налаживать отношения. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик перечислил большое количество стран, которые выступили на стороне Украины. Среди них Великобритания, США, Германия, Франция, Япония, Австралия, Прибалтика и другие государства со всех частей света.
По словам Медведева, к лидерам этих стран нужно относиться не иначе как к «руководителям стран нацисткой коалиции» и не питать надежд на примирение и возобновление сотрудничества.
Ранее Медведев назвал Украину «ошибкой 404», из которой сбежала большая часть населения по причине «страна не найдена».
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По словам Медведева, к лидерам этих стран нужно относиться не иначе как к «руководителям стран нацисткой коалиции» и не питать надежд на примирение и возобновление сотрудничества.
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Анастасия Чинкова