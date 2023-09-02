Радио1
Главная / Новости / Политика/ Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции

Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции

02 сентября 2023, 10:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Западные страны, поддерживающие Украину, – это нацистская коалиция, с которой Россия не будет налаживать отношения. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик перечислил большое количество стран, которые выступили на стороне Украины. Среди них Великобритания, США, Германия, Франция, Япония, Австралия, Прибалтика и другие государства со всех частей света.

По словам Медведева, к лидерам этих стран нужно относиться не иначе как к «руководителям стран нацисткой коалиции» и не питать надежд на примирение и возобновление сотрудничества.


Ранее Медведев назвал Украину «ошибкой 404», из которой сбежала большая часть населения по причине «страна не найдена».

Читайте также:

Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали

Медведев: Предсказания Апокалипсиса все ближе

Медведев заявил, что виды вооружения в РФ превышают потребности СВО
#дмитрий медведев
#украина
#европа
#сша
#поддержка
Читайте нас в
США и Франция стремятся дипломатически урегулировать ситуацию в Нигере
Глава Пентагона Остин и министр ВС Франции Лекорню обсудили ситуацию в Нигере
02 сентября 2023, 10:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооружённых сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в котором заявили о стремлении обеих стран урегулировать ситуацию в Нигере дипломатическим путём, а также отметили важность взаимодействия с партнёрами в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Уточняется, что Остин и Лекорню детально обсудили нестабильную ситуацию в Нигере и рассмотрели варианты её урегулирования. 

Ранее новостной канал Sky News Arabia сообщал, что «Национальный совет по защите отечестве», сформировавшийся из мятежников Нигера, потребовал вывода французских войск с территории государства до 3 сентября. 

Читайте также:

Grayzone: Нуланд находилась на грани отчаяния во время поездки в Африку

Seneweb: Армия Сенегала готова к развертыванию в Бенине для вторжения в Нигер

Макрон сообщил о готовности поддержать вторжение ЭКОВАС в Нигер
#франция
#сша
#нигер
#конфликт
Читайте нас в
GT: Китай не ограничится одними заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню
02 сентября 2023, 10:08

Фото: istockphoto/ffikretow

Китай не станет ограничиваться одними лишь громкими заявлениями в ответ на получение Тайванем военной помощи от США. Американцы пересекли красную линию, когда пообещали помочь острову вооружениями.
Такое мнение высказали китайские аналитики в материале для Global Times. Действуя подобным образом, Соединенные Штаты нарушают принцип «одного Китая». Власти КНР ранее уже не раз заявляли, что считают военное сотрудничество американцев с Тайванем вмешательством во внутренние дела иностранного государства.

Учитывая интенсивность вмешательства администрации Вашингтона в тайваньский вопрос, Пекин не может игнорировать неминуемую бурю смертельных последствий. США нарочно провоцируют Китай, считают обозреватели. Пекинское руководство не исключает возможного применения силы, что будет только адекватным ответом на иностранное вмешательство. Недовольство и оппозиция Китая очевидны, но ответ на продолжающиеся провокации США по тайваньскому вопросу не будет ограничиваться одними заявлениями, заключили эксперты.

Читайте также:

Китайские военные провели учения возле острова Тайвань

МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване

МО КНР: Поставки Тайваню военной помощи являются вмешательством во внутренние дела Китая

#сша
#китай
#сотрудничество
#эксперты
#мнение
Читайте нас в
Маск согласился с обвинениями в адрес Байдена в разрушении США
02 сентября 2023, 09:45

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Владелец Tesla и SpaseX, а также социальной сети X (бывший Twitter)* Илон Маск согласился с утверждением, что президент США Джо Байден разрушает легитимность американской демократической системы.
Ранее американский писатель и экоактивист Микаэль Шелленберг написал на своей странице в соцсети X*, что основа американской правовой системы — «Равное правосудие для всех» — в настоящее время находится в серьезной опасности. Министерство юстиции активно препятствует судебному преследованию сына президента, стараясь посадить в тюрьму его политического оппонента. Байден разрушает легитимность нашей демократической системы, заключил Шелленберг.

«Правда», — лаконично прокомментировал  пост экоактивиста Илон Маск. 

В конце августа телеканал CNN сообщал, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, а также несколько высокопоставленных представителей Республиканской партии начали разрабатывать стратегию для запуска расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Байдена.

Читайте также:

Илон Маск оскорбил Байдена

Маск назвал падение самолета Пригожина «психологической операцией»

Маск будет судиться с фондом Сороса из-за подавления свободы слова

* - доступ к ресурсу в РФ ограничен
#сша
#соцсети
#писатель
#пост
#байден
#илон маск
Читайте нас в
ТАСС: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
02 сентября 2023, 07:20

Фото: iStock/Ded_Mityay

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителей армии Южной Кореи.
Запуск ракет состоялся около 4:00 2 сентября по местному времени (22:00 мск 1 сентября).  Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США». Официальный же Пхеньян эту информацию до сих пор никак не прокомментировал.

Ранее КНДР провела собственные военные учения в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), были симулированы удары тактическими ядерными средствами по территории Южной Кореи.

Совместные военные учения США и Южной Кореи, известные как «Ulchi Freedom Shield», прошли с 21 по 31 августа. В рамках этих учений были проведены также авиационные маневры с участием стратегического бомбардировщика B-1B.

Читайте также:

КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

Ракета КНДР перелетела через территорию Японии в сторону Тихого океана
#кндр
#южная корея
#ракета
#учения
#сша
Читайте нас в
NYT: В расширении БРИКС увидели шанс для США и всего мира
02 сентября 2023, 06:30

Фото: iStock/Gil-Design

Расширение БРИКС стало свидетельством угасания глобального господства США, но Вашингтон может извлечь из этого важный урок. Так считает политолог Саранг Шидор.
«Усиливающаяся привлекательность БРИКС больше всего сигнализирует о том, что глобальное господство США идет на убыль», — написал Шидор в своей статье для New York Times.

Он считает, что БРИКС дает Вашингтону шанс заново научиться практическому сотрудничеству, отказаться от части далеких обязательств, а также избавиться от представлений о собственной исключительности.

«В процессе таких перемен Вашингтон, даже возможно, и весь мир, могут стать лучше», — подытожил политолог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что присоединение к БРИКС новых членов является попыткой установления нового мирового порядка, альтернативного существующему, который многие воспринимают как «слишком западный». А координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ​заявил, что США не рассматривают БРИКС как антиамериканскую или угрожающую безопасности Соединённых ​Штатов организацию.

Читайте также:

В Белом доме высказались о расширении БРИКС

Медведев: БРИКС утвердилась в мире в качестве крупной и авторитетной структуры

UnHerd: БРИКС во главе с Россией могут установить новый миропорядок


#брикс
#сша
#журналисты
Читайте нас в
The Guardian: Запад должен создать свой мирный план по Украине
02 сентября 2023, 05:30

Фото: iStock/Michele_Ursi

Страны Запада должны как можно скорее разработать свой собственный мирный план урегулирования украинского конфликта. Об этом в своей колонке для британской газеты The Guardian экс-офицер военной разведки Соединённого Королевства Фрэнк Ледвидж.
«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — отметил Ледвидж. 

В противном случае, по мнению бывшего разведчика, конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет.

Ледвидж подчеркнул, что западные страны уже начали двигаться в этом направлении, предлагая Киеву рассмотреть вопрос  территориальных уступок с  последующим заключением мирного договора.

Также экс-разведчик, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, предрёк, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не принесёт ощутимых результатов, потому что Киев и его союзники постоянно перекладывают вину друг на друга.

Читайте также:

Западные страны раздражены тактикой Зеленского

NYT: немецкие чиновники начали выступать за начало переговоров по Украине

НАТО дали Зеленскому последний шанс

#мир
#украина
#нато
Читайте нас в
РИА Новости: ВС РФ стали применять в зоне СВО ракеты, которые обходят тепловые ловушки
02 сентября 2023, 05:06

Фото: iStock/Alexyz3d

Вооружённые силы России начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые способны обходить тепловые ловушки, применяемые украинской армией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, <...> обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке <...> противником тепловых ловушек», — cообщил источник.

Собеседник информагентства подчеркнул, что благодаря своей мультиспектральной головке наведения ракеты 9М333 способны отличить настоящую цель от ложной, и уже поразили в зоне СВО украинские штурмовики СУ-25, а также беспилотники габаритами до 1,5 метров.

Читайте также:

В Британии испугались российской ракеты «Сармат»

На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»

В США обеспокоились сверхмощным российским оружием

#вс рф
#сво
#ракета
#украина
Читайте нас в
Дипломат Полянский: Прямое столкновение России и НАТО вполне вероятно
02 сентября 2023, 04:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом 2 сентября пишет ТАСС.
«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — отметил российский дипломат, комментируя предположение о том, что война между США и Россией может начаться уже в 2024 году.

По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»). Также, как считает заместитель российского постпреда, нельзя исключать участие Запада в «определенных действиях на Украине».

Ранее американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена планирует начать широкомасштабную конфронтацию с Россией уже в следующем году, с целью укрепления своей власти в стране.

«Не факт, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я считаю, что это тактика в политической игре — им нужно начать военное столкновение, чтобы укрепить свой властный контроль и завоевать победу», — подчеркнул журналист.

Читайте также:

Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

РФ проведёт ядерные испытания только в том случае, если первыми это сделают США

Захарова: РФ снова призывает страны НАТО прекратить накачивать оружием Киев



#сша
#война
#дипломат
#нато
#рф
Читайте нас в
Reuters: США впервые передадут Украине снаряды с обедненным ураном
01 сентября 2023, 23:53

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Администрация Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Киеву первой партии бронебойных снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что боеприпасы могут быть выпущены из танков Abrams, которые должны быть доставлены на Украину в ближайшие несколько недель. По данным Reuters, Вашингтон рассчитывает на то, что такие боеприпасы позволят ВС Украины более эффективно действовать против российских танков. 

Это станет частью нового пакета военной помощи со стороны Вашингтона, куда войдут вооружения на сумму от 240 до 375 млн долларов, в том числе ракеты для ПВО, снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, более 3 млн патронов, средства санитарного транспорта и иная техника.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставляемые на Украину странами Запада боеприпасы с обеднённым ураном приводят к радиационному заражению территории страны, превращая её в «мёртвую землю», непригодную для жизни.

Она подчеркнула, что в конечном итоге радиационное заражение может коснуться также и соседней Польши, где в мае 2023 года после подрыва боеприпасов с обедненным ураном в украинском Хмельницком наблюдался серьёзный всплеск радиационного фона.

Читайте также:

Захарова: Боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни, мертвую землю

США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов

WSJ: Украина получила достаточное количество вооружения для наступления
#украина
#боеприпасы
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф