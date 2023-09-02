Медведев призвал относиться к Западу как к нацистской коалиции

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооружённых сил (ВС) Франции Себастьен Лекорню провели телефонный разговор, в котором заявили о стремлении обеих стран урегулировать ситуацию в Нигере дипломатическим путём, а также отметили важность взаимодействия с партнёрами в Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.