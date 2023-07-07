Медведев призвал просчитать риски для безопасности России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в рамках заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии, призвал просчитать риски для безопасности России.
«Надо просчитать риски, которые существуют для безопасности РФ, и какая техника и вооружение будут востребованы», - прокомментировал ситуацию Медведев.Ранее Медведев заявил, что попытка вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина никак не изменила отношение граждан к службе по контракту в зоне специальной военной операции.
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