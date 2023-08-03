Медведев призвал следить за сохранением рабочих мест за военнослужащими

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал следить за тем, что за военнослужащими, находящимися в зоне СВО, работодатели сохраняют рабочие места. Об этом он заявил в ходе совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ
Медведев напомнил, что на сегодняшний день для военнослужащих по контракту предусмотрены единовременные выплаты, кредитные каникулы. Также для них должны сохраняться рабочие места на время прохождения службы.
При этом Медведев уточнил, что по данным министерства обороны с 1 января по 3 августа, то есть сегодняшний день, текущего года на контракт принято в общей сложности более 231 тысячи человек.
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«Сегодня для контрактников обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо», - отметил Медведев в ходе совещания.
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Элина Позднякова