Медведев призвал США переключиться с Украины на Израиль

Фото: сайт Кремля
США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Изриалем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие.
Именно этим, по словам Медведева, должны заниматься США вместо того, чтобы поддерживать Украину.
Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США.
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Именно этим, по словам Медведева, должны заниматься США вместо того, чтобы поддерживать Украину.
«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», – заключил зампред Совбеза РФ.
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Анастасия Чинкова