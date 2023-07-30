Медведев призвал врагов молиться на российских воинов

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, ВС РФ отражают наступление коллективного врага и тем самым защищают россиян и территорию страны.
Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.
Напомним, ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное. Он отметил, что решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится. Медведев подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.
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Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.
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Екатерина Коршунова