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Зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского посетить украинские города и лично увидеть, что он сделал со своей страной.
«Деятель в грязной зелёной майке сказал, что россияне серьёзно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Таким образом, Медведев призвал Зеленского задуматься, что он сделал со своей страной. Сам Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. А мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех взрывах в Шевченковском районе города.
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