Медведев про Зеленского: «С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил атаки радикального палестинского движения ХАМАС со спецоперацией на Украине.
«С наркоманами бессмысленно говорить на языке разума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под воздействием белого порошка», — написал политик в своём Телеграм-канале.
Кроме того, Медведев назвал «Исламское государство»* традиционным партнером киевского режима, получающим от Украины вооружение, ранее украденное из поставок стран НАТО.
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*организация запрещена в России
Диана Аванесян