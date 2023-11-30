Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что при необходимости ВС России могут освободить еще больше городов на Украине, включая Харьков и Одессу. Бывший советник подчеркнул, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения.
Читайте также:
В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»
Екатерина Коршунова