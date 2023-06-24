Медведев прокомментировал попытку вооруженного мятежа

Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.

Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе.Сотрудники вневедомственной охраны блокировали движение машины и провели задержание водителя. По данным произошедшего в отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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