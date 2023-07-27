Медведев прокомментировал инициативу Зеленского о производстве каннабиса на Украине

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пошутил, что НАТО в обмен на принятие Украины в альянс предложила Киеву переключиться с кокаина на марихуану.
Комментируя инициативу украинского лидера, Медведев заявил, что Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины в НАТО предложил Киеву перейти с кокаина на марихуану. Об этом зампред Совбеза написал в своей социальной сети Twitter.
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