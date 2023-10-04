Медведев раскрыл, сколько средств осталось у США

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В США осталось денег только на два месяца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
А вторая новость заключается в том, что впервые в истории США был отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. По словам Медведева, это было сделано именно из-за того, что он настаивал на продолжении финансирования Украины. Причём, зампред Совбеза РФ утверждает, что перед Маккарти стоял выбор: помогать своей стране или дальше продолжать финансирование Украины. Он выбрал второе, хотя у США осталось средств только на ближайшие два месяца.
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