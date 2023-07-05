Медведев рассказал о способах завершить любую войну

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно либо переговорами, либо ядерным оружием.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно одним из способов: с помощью мирных переговоров или с применением ядерного оружия. В пример он привёл действия США в 1945 году по отношению к японским городам Хиросима и Нагасаки. Об этом экс-президент России напомнил в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркивает, что США смогли закончить конфликт, но это стоило 300 тысяч жизней.
Также Медведев отметил, что украинский конфликт можно завершить через несколько дней в том случае, если страны НАТО перестанут передавать оружие и военную технику Украине.
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Мария Фирсова