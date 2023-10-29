Медведев рассказал о ждущей Европу зиме

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной. Об этом Медведев написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Ранее Медведев заявил, что Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи Вашингтона стать злейшим врагом России. Он также подчеркнул, что Европейский союз потерял РФ как долгосрочного стратегического партнёра.
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