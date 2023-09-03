Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.
По словам зампред Совбеза РФ, часть из них — это лица, которые пребывали в запасе, а другая часть — добровольцы и другие категории. Медведев отметил, что лично проводит встречи с главами регионов из-за важности работы по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.
Напомним, в начале августа Медведев сообщал, что в то время на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек.
Ранее Медведев заявил, что Украина — это ошибка 404. По словам Медведева, на Украине живут 19,7 миллиона человек, 40% от численности населения в начале XXI века. Он также дополнил, что люди сбежали из Украины, по этой причине «страна не найдена».
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Напомним, в начале августа Медведев сообщал, что в то время на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек.
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Екатерина Коршунова