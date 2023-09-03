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Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

Медведев: 280 тысяч человек поступили на контрактную службу в ВС РФ с 1 января
03 сентября 2023, 10:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.
По словам зампред Совбеза РФ, часть из них — это лица, которые пребывали в запасе, а другая часть — добровольцы и другие категории. Медведев отметил, что лично проводит встречи с главами регионов из-за важности работы по доукомплектованию ВС РФ контрактниками.

Напомним, в начале августа Медведев сообщал, что в то время на службу по контракту с начала года приняли более 231 тысячи человек.


Ранее Медведев заявил, что Украина — это ошибка 404. По словам Медведева, на Украине живут 19,7 миллиона человек, 40% от численности населения в начале XXI века. Он также дополнил, что люди сбежали из Украины, по этой причине «страна не найдена».

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#сша
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#добровольцы
#люди
#вс рф
#медведев
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Лидер Либеральной партии Швеции Персон выступил за размещение в стране баз НАТО
03 сентября 2023, 10:30

Фото: iStock/WDnet

Лидер партии Йохан Персон сообщил, что шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в Североатлантический альянс. Об этом Персон заявил в эфире Sveriges Radio.
По словам Персона, размещение на территории страны баз НАТО — это способ укрепления безопасности шведского народа, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для государства. Он также поддержал сохранение присутствия сил Североатлантического альянса на территории Швеции и в мирное время.

Ранее сообщалось, что НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.

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#сша
#дом
#украина
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#мир
#нато
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В США неожиданно высказались о НАТО и Путине
Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за Украины и сближения США с Путиным
03 сентября 2023, 10:21

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО может распасться к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с главой российского государства РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Atlantic.
По информации издания, интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США сильно разнятся. По этой причине европейцам следует готовиться к самостоятельной политике, если к власти придет Дональд Трамп.

В статье сообщается, что лидерам стран Европы пора планировать свои действия на ситуацию, при которой Белый дом разрушает Североатлантический альянс и стремится к сближению с главой российского государства.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия.

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#сша
#дом
#дональд трамп
#минобороны
#байден
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Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки
03 сентября 2023, 07:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. Это заявление бывший президент РФ сделал в Южно-Сахалинске на отмечании Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — заявил Медведев.

По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

«Япония должна извлечь уроки из истории <...> и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — подытожил зампред Совбеза РФ.

Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.

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#япония
#сша
#вооружение
#дмитрий медведев
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Times: Экс-глава Минобороны Великобритании Уоллес пытался сорвать поставку американских вертолетов Chinook
03 сентября 2023, 06:38

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед этим пытался сорвать контракт на покупку американских вертолетов Chinook. Об этом пишет газета Times.
По данным издания, договор предполагал приобретение четырнадцати воздушных судов производства Boeing, первые из которых должны были прибыть в Великобританию к 2026 году. Однако в начале августа Уоллес предложил расторгнуть контракт в рамках программы сокращения расходов английского военного ведомства.

«Похоже, он пытался разозлить американцев. Именно так некоторые расценили отмену контракта», — пояснил собеседник Times.

Источники издания утверждают, что Уоллес пошёл на такой шаг не только из-за стоимости вертолётов — ранее он выражал недовольство тем, что Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».

Министр оборонного ведомства Великобритании занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию. Ранее он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны. На должность нового министра обороны Британии назначен бывший глава министерства энергетики Грант Шэппс.

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#сша
#великобритания
#министр
#вертолёты
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Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата на пост главы республики
03 сентября 2023, 06:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Регистрация выдвинутого партией «Единая Россия» на пост главы Хакасии депутата Госдумы Сергея Сокола аннулирована, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республиканского избиркома Александра Чуманина. Ранее Сокол сообщил о том, что снимает с выборов свою кандидатуру по состоянию здоровья.
Объявляя о своём «сложном, но честном решении» сняться с выборов, Сергей Сокол объяснил, что отметил, что быть губернатором — это тяжелая и ответственная работа, и если он не уверен, что сможет выполнять ее должным образом, то не считает для себя возможным и правильным принимать участие в выборах. 

При этом депутат подчеркнул, что он продолжит возглавлять хакасское региональное отделение «Единой России», а все обещания, данные им избирателям в ходе предвыборной кампании, будут выполнены.

Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. По имеющейся информации, причиной стала острая кишечная непроходимость и венозный тромбоз. В настоящее время депутат находится в реанимации, уточнила пресс-служба партии, и речь о выписке пока, естественно, не идёт


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#операция
#депутат
#сво
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Зеленский: Ещё два судна успешно прошли через временный коридор в Чёрном море
03 сентября 2023, 04:34

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ещё два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Х (экс-Twitter). Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.
Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. По данным министра, с середины августа временным коридором воспользовались четыре судна. В первую очередь речь идет о судах, которые находились в украинских портах.

Напомним, что в начале августа ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупредили, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы, а позже объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Затем и Украина в ответ сделала аналогичное объявление.

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#россия
#украина
#чёрное море
#владимир зеленский
#торговля
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Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира, кроме постпредов при ООН
03 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Derek_Brumby

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны во всех государствах мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
Такое решение нигерийский президент принял после анализа ситуации в диппредставительствах страны. Как подчеркнули в офисе главы государства, Тинубу «полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг» консульствами и посольствами Нигерии по всему миру.

Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве — это сделано исключительно из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

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#африка
#посол
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Зеленский рассказал о будущем Украины без Коломойского и других олигархов
03 сентября 2023, 01:16

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом видеообращении к гражданам страны рассказал о том, какое будущее ожидает Украину после ареста олигарха и бывшего днепропетровского губернатора Игоря Коломойского. Накануне суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца по обвинению в мошенничестве и легализации преступно добытых средств.
«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — рассказал украинский лидер.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) и других правоохранителей за то, что они доводят до результата каждое из дел, открытых в отношении украинских олигархов.

Ранее стало известно, что Шевченковский суд Киева принял решение заключить Коломойского под стражу сроком на 60 дней — до 31 октября, оставив бизнесмену возможность внесения залога в размере 509 млн гривен, или почти $14 млн. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог, он намерен обжаловать решение суда.

Ранее следователи СБУ установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#украина
#бизнес
#владимир зеленский
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Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа
03 сентября 2023, 00:51

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает <...> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — сказал премьер-министр (цитата по Armenpress).

Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — подчеркнул глава правительства Армении.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения признает целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. он считает, что мир между двумя странами возможен, если Армения будет признана в рамках существовавшей в советские годы Армянской ССР, куда не входил Нагорный Карабах.

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#армения
#россия
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