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По его словам, разочарование Зеленским западных хозяев может стоить ему жизни. Экс-президент России также добавил, что контрнаступление ВСУ не является для России неожиданностью, так как у киевских властей нет другого выбора. Медведев пояснил, что Украина таким образом должна отчитаться перед союзниками за полученное вооружение и средства. Он также призвал достойно ответить на попытку перейти в наступление украинских сил.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Дмитрий Медведев заявил европейцам, что Россия уже однажды сокрушила нацизм в Европе и сможет уничтожить бандеровский неонацизм в наши дни.