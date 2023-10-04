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Европейские политики считают, что нынешнюю Украина сможет просуществовать до 2030 года, этот миф Евросоюза развеял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», - прокомментировал ситуацию Медведев.
Он также напомнил об отставке спикера Палаты представителей Конгресса США, который стал первым подобным прецедентом в истории. По словам Медведева, случилось это именно из-за «любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев». Это также является очень громким звонком для будущего киевского режима, считает Медведев.
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