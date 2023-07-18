Медведев: РФ противостоит серьезным угрозам, которые повлияют на ее развитие

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что сейчас страна противостоит крайне серьезным угрозам.
По его мнению, угрозы, которым в настоящее время противостоит Россия, окажут влияние на развитие государства в будущем. Об этом Медведев заявил на заседании программной комиссии партии.
Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что оказанное угрозами влияние, будет длиться десятки лет.
Ранее Медведев призвал просчитать риски для безопасности России и оценить технику и вооружение, которые могут быть востребованы.
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Анастасия Крестьянова