Медведев: России можно было бы приостановить дипломатические отношения с рядом стран

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ считает, что Россия не нуждается в дипотношениях с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии
России следует временно понизить уровень дипломатических отношений с такими странами, как Финляндия, Польша, Великобритания и страны Балтии, или вообще прекратить их. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».
По мнению политика, противостояние России и «коллективного Запада», выразившееся в вооруженном конфликте на Украине, приобрело глобальный, цивилизационный характер и будет очень долгим — на десятилетия. А его итоги нужно будет закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта 1975 года.
Читайте также:
Медведев высказался о размещении в Польше ядерного оружия
Медведев назвал Украину «Землей Санникова»
Медведев: Разочарование Зеленским Запада может стоить ему жизни
«Теперь для нас Финляндия - враждебная страна, созданная когда-то по недомыслию Лениным и вступившая сегодня в НАТО. С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень», — написал Медведев.
Читайте также:
Медведев высказался о размещении в Польше ядерного оружия
Медведев назвал Украину «Землей Санникова»
Медведев: Разочарование Зеленским Запада может стоить ему жизни
Артем Путинцев