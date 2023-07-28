Медведев с иронией назвал слушания конгресса США по НЛО паранойей

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в США идут параноидальные поиски инопланетян. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Так российский политик прокомментировал слушания по НЛО в Конгрессе США, где сотрудник разведки в отставке Дэвид Граш заявил, что американское правительство обладает не только обломками самих неопознанных летающих аппаратов, но, возможно, и останками их хозяев.
Свой пост Медведев сопроводил карикатурами на президента Соединенных Штатов Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, французского лидера Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
Читайте также:
The Guardian: Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах
Экс-разведчик Граш: В Вашингтоне еще с 1930-х годов знают о существовании инопланетян
Над Белгородом упали обломки НЛО
«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!», — говорится в публикации.
Читайте также:
The Guardian: Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах
Экс-разведчик Граш: В Вашингтоне еще с 1930-х годов знают о существовании инопланетян
Над Белгородом упали обломки НЛО
Диана Аванесян