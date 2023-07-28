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Медведев с иронией назвал слушания конгресса США по НЛО паранойей

Зампред Совбеза Медведев назвал слушания конгресса США про НЛО паранойей
28 июля 2023, 00:05

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в США идут параноидальные поиски инопланетян. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Так российский политик прокомментировал слушания по НЛО в Конгрессе США, где сотрудник разведки в отставке Дэвид Граш заявил, что американское правительство обладает не только обломками самих неопознанных летающих аппаратов, но, возможно, и останками их хозяев.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!», — говорится в публикации.


Свой пост Медведев сопроводил карикатурами на президента Соединенных Штатов Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, французского лидера Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

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Над Белгородом упали обломки НЛО

#сша
#правительство
#нло
#медведев
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28 июля 2023, 00:35

Фото: iStock/Nicola Colombo

Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, кадры с места события транслировала грузинская телекомпания "Мтавари архи".
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Армия Руанды пыталась вторгнуться в Конго
Reuters: Представители вооруженных сил Конго рассказали о неудачной попытке вторжения в страну со стороны руандийской армии
28 июля 2023, 00:24

Фото: iStock/MattiaATH

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды, сообщает агентство Reuters. В ответ на «интервенцию» конголезские войска атаковали противника и вытеснили его с территории страны.
Еще в марте прошлого года правительство ДРК обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев из признанной правительством страны террористической группировки «Движение 23 марта» (М23), которая представляет собой интересы этнического меньшинства тутси на территории Конго. Согласно данным ООН, руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго, а также снабжали повстанцев оружием.

Через несколько месяцев, в июле, после активизации боевиков М23 на востоке Конго, прошел саммит в Анголе, на котором конголезский президент Феликс Чисекеди и его коллега из Руанды Поль Кагаме договорились начать процесс деэскалации между двумя странами с помощью специально разработанной для этого дорожной карты. Однако представители М23 заявили, что не признают ее. В итоге с октября 2022 года боевые действия между армией ДРК и повстанцами возобновились.

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#африка
#армия
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Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой помощи
Госдеп признал угрозу коррупции на Украине эффективности помощи от США
27 июля 2023, 22:02

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Коррупция на Украине создаёт риски для эффективности помощи Запада, об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США.
В обзоре обращено внимание на то, что США, продолжая оказывать Украине финансовую помощь, сомневается в ее эффективности, так как в стране процветает коррупция. 

Средства, которые Штаты намерены направить на восстановление и реконструкцию объектов инфраструктуры Украины, могут быть использованы не по назначению. По мнению инспекторов Госдепа, посольство США в Киеве необходимо расширить, чтобы была возможность осуществлять больше проверок и мониторить использование денежных средств. 

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#сша
#помощь
#коррупция
#посольство
#рф
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Лавров: В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок
Лавров заявил о необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере
27 июля 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается позиции о необходимости восстановления на территории Нигера конституционного порядка. Об этом он сообщил в рамках проведения саммита Россия-Африка.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия считает необходимым восстановление конституционного порядка в Нигере.

Напомним, о вооруженном мятеже стало известно 26 июля. ​Президента Нигера заблокировали в его резиденции военные. В стране введен комендантский час и запрет на деятельность партий, которые сведут политическую деятельность. По имеющейся информации, жизни главы государства ничего не ​угрожает. 

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#военные
#мид
#запрет
#лавров
#рф
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Минобрнауки: Россия будет сотрудничать с тремя африканскими странами в сфере образования
27 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/shironosov

Минобрнауки подписало договорённости о совместном развитии сферы образования с Мозамбиком, Джибути и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках меморандумов планируется реализовать совместные научные и образовательные программы, а также провести обмен опытом и информацией.

Помимо этого, подразумевается проведение семинаров, конференций и прочих встреч, обмен научной и учебно-методической литературой.

Ранее сообщалось, что на форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода и мэр города Браззавиля Республики Конго подписали соглашение о признании городов побратимами. Глава российского региона сообщил, что это сотрудничество внесёт большой вклад в развитие различных отраслей, которые реализуются в городах.

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#россия
#африка
#сотрудничество
#образование
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Президенты России и Уганды договорились о строительстве АЭС
27 июля 2023, 21:21

Фото: iStock/Wlad74

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и президент России Владимир Путин договорились о совместном строительстве АЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент африканской страны уточнил, что проект уже реализуется.

Кроме того, Мусевени выразил желание сотрудничать с Россией в сфере производства электрических аккумуляторов, поскольку в Уганде имеется сырье. Развитие этой отрасли будет хорошей инвестицией для России, подчеркнул собеседник Путина.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров глав государств, президент Уганды предложил российским энергетическим компаниям принять участие в поиске и освоении нефтяных месторождений Восточной Африки.

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#сотрудничество
#страны
#развитие
#россия
#африка
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Россия и страны Африки выступили за многополярность
Президент Путин: Россия и страны Африки выступили за многополярность
27 июля 2023, 21:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в ходе приема в честь гостей саммита Россия-Африка.
По словам главы государства, африканские страны и Россия совместно выступают за установление справедливого мира. 

Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение. Президент также добавил, что Россия будет способствовать предотвращению конфликтов на африканском континенте.

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#страны
#лидер
#путин
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Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР
Путин отметил поддержку спецоперации на Украине со стороны КНДР
27 июля 2023, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка со стороны КНДР СВО на Украине и солидарность с Россией, подчеркивают общую заинтересованность и решимость Москвы и Пхеньяна противостоять политике коллективного Запада.
Глава государства оценил двусторонние отношения Северной Кореи и России и указал на необходимость развития сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.

Российский лидер также обратил внимание на поддержку КНДР спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Он также отметил общую заинтересованность стран в противостояния политике западных государств. 

Ранее, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает стремления африканских партнеров к прогрессу. 

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#отношения
#лидер
#кндр
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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Президент России Путин подарил зимбабвийскому коллеге Мнангагве вертолет
27 июля 2023, 20:44

Фото: iStock/AvGusT174

Президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет, об этом сообщает мининформации африканской страны.
Накануне, главы государств провели встречу на полях саммита Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге.

В Мининформации Зимбабве сообщили, что по итогам встречи двух лидеров, президент России Владимир Путин подарил Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вскоре воздущнвй транспорт будет доставлен в Зимбабве. 

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#владимир путин
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