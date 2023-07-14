Медведев сообщил, что представит Путину доклад о подготовке участников СВО

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев по итогам своей поездки на военный полигон в Оренбургской области, представит президенту доклад о подготовке будущих участников СВО на Украине.
Медведев сообщил, что оценит уровень политической подготовки бойцов на полигоне, их боевое слаживание и ресурсы, которые имеются для обучения. По итогам визита, будет предоставлен доклад президенту РФ Владимиру Путину. Будут выделены преимущества и указаны недостатки, высказаны предложения по улучшению работы, сообщил Медведев.
Читайте также:
Медведев отреагировал на сообщения о попытке Киева атаковать Смоленскую АЭС
Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней
Медведев: ВСУ продолжают попытки атаковать приграничные регионы России
Анастасия Крестьянова