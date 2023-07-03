Медведев сравнил современный мир с Карибским кризисом

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Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего во всем мире, может усугубиться. Об этом он написал в своей статье для «Российской газеты».
«Тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия», — говорится в публикации.
Медведев предупредил, что в настоящее время миру угрожает ядерный апокалипсис. По его мнению, на это есть минимум две причины.
«Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», — пишет зампред Совбеза.
Второй причиной Медведев назвал факт применения ранее ядерного оружия «известно, кем и где». Из-за этого «никакого табу нет», резюмировал политик.
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Диана Аванесян