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Медведев: «Талибан»* быстро изменил ситуацию с наркотиками в Афганистане

11 ноября 2023, 11:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что производство наркотиков в Афганистане меньше чем за год снизилось на 95%, правительство талибов (движение «Талибан»)* смогло сделать то, что за 20 лет не смогли США. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

Медведев пояснил, что ситуация действительно изменилась, когда из региона ушел тот, «кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны». Зампред Совбеза РФ добавил, что в Мексике ситуация с наркотиками остается прежней.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в 2021 году после вывода из страны американских войск. Талибы регулярно посещают Москву, однако большая часть международного сообщества до сих пор не признает их правительство.

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#наркотики
#афганистан
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В США сделали неожиданное заявление о российской армии
Рамасвами: США могут исчезнуть после столкновения с Россией
11 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Aquir

США следует приложить все силы для того, чтобы избежать прямого столкновения с Россией и Китаем. Такой масштабный конфликт может привести к тому, что страна просто перестанет существовать.
Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эвире телеканала PBD Podcast. Политик подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет таких оборонительных и наступательных возможностей в космосе, какими обладают Россия и Китай. Эти страны имеют развитые и мощные военно-космические силы, которые дадут им преимущество, если США ввяжутся в третью мировую войну, а Москва и Пекин объединятся, считает он.

Рамасвами также с грустью сообщил, что в настоящее время страна, которой он рассчитывает руководить, находится в крайне слабом и уязвимом положении как в военной, так и в экономической области. Возможно, впервые за долгое время Россия превосходит США в военном отношении, заключил политик, приведя в пример российские гиперзвуковые ракеты, которые невозможно перехватить американскими средствами ПВО.

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#сша
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#китай
#страны
#ракеты
#пво
#президент
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ЦАХАЛ сообщил о нахождении под контролем Израиля 11 военных позиций ХАМАС
11 ноября 2023, 10:54

Фото: iStock/e-crow

Израильские военные захватили 11 укрепленных военных позиций радикалов в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В пресс-службе также добавили, что военно-морские силы Израиля совершили атаку на строения и склады, которые используются ХАМАС. Атака на подземный туннель ​возле школы в секторе Газа была совершена с помощью ​беспилотников.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#израиль
#армия
#министр
#атака
#сектор газа
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В Великобритании пришли в ужас из-за неожиданной угрозы
DE: построенная для борьбы с Россией подлодка Одейшес гниет рядом с металлоломом
11 ноября 2023, 10:33

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Предназначенная для противостояния России британская атомная подлодка типа «Астьют Одейшес» простаивает год в ожидании ремонта рядом с металлоломом. Об этом сообщает Daily Express.
В материале статьи сообщается, что в этом году «ни одна из ударных подводных лодок Королевского флота не выходила в море», что свидетельствует о серьезной опасности. Сообщается, что «Одейшес» находится рядом с металлоломом, так как отсутствуют свободные сухие доки для ремонта.  В ВС Великобритании пояснили, что атомная подлодка «Одейшес» не в скором времени сможет вернуться в море.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании присоединилось к антироссийским странам и планирует создать «трибунал» против России по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль. 

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#санкции
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#британия
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#флот
#россия
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«Пора на выход». СМИ рассказали об участи Зеленского, уготованной ему Западом
Asia Times: Запад уберет Зеленского из-за провалов ВСУ
11 ноября 2023, 09:51

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Западные союзники сместят украинского президента Владимира Зеленского. Причина этого — провал контрнаступления ВСУ и в целом неспособность добиться каких либо успехов в противостоянии с Россией.
Об этом пишет бывший помощник министра обороны США Стивен Брайен в своей аналитической статье для издания Asia Times. Он уверен, что у украинского лидера есть только два варианта, которые, впрочем, дадут одинаковый результат. Первый — проведение выборов в марте будущего года, как это планировалось ранее. Тогда его просто сменят политическими методами. Если же Зеленский будет сопротивляться, его просто уберут с помощью очередной цветной революции, в проведении которых так поднаторели американские политтехнологи и которая будет сродни очередному Майдану.

Брайен отмечает, что лидеры Запада начинают понимать, что Украина неспособна одержать верх в военном конфликте с Россией. ВСУ терпят одно поражение за другим, а поставляемую западную технику уничтожают бойцы российских Вооруженных сил. Наилучшим исходом как для самой Украины, так и для США, стали бы мирные переговоры с Москвой, заключил эксперт.

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Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
11 ноября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/ffikretow

Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября. На этой встрече глава Белого дома намерен поднять вопрос о роли Китая в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.
По сообщению издания Politico, Байден собирается провести с китайским лидером «жёсткий разговор». Подобная формулировка кажется странной, так как Си Цзиньпин совсем не кажется человеком, готовым терпеть какую-либо жесткость от престарелого президента США. Однако в публикации сказано, что тот все же попытается убедить Пекин повлиять на Иран и пресечь попытки исламского государства вмешаться в палестино-израильский конфликт.

Наверняка Байден на переговорах не обойдет вниманием Тайвань и Украину. Источник издания отмечает, что американская администрация стремится к некоей перезагрузке отношений с КНР, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Однако, как отмечается в материале, пока неясно, допускает ли Пекин улучшение взаимоотношений с США, ставшие очень напряженными в последние годы.

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#сша
#конфликт
#администрация
#иран
#байден
#китай
#встреча
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Назван возможный срок появления гиперзвука у США
Полковник Матвийчук допустил появление гиперзвука у США через пять-семь лет
11 ноября 2023, 06:57

Фото: istockphoto.com/grynold

По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, США смогут разработать гиперзвуковое оружие только в конце текущего десятилетия, пишет «Лента.ру».
Он отметил, что американцы признались в отставании на пять-семь лет и нуждаются в этом времени для полного внедрения гиперзвуковых технологий. Матвийчук подчеркнул, что Россия следит за успехами США в этой области и готовится к развертыванию комплекса С-500, способного перехватывать суперзвук на скорости до 15-20 махов.

Даже будущие разработки, которые могут появиться у США в ближайшие 10-15 лет, уже находятся под контролем и могут быть нейтрализованы, если такое оружие будет внедрено. Главной трудностью для США, по словам эксперта, является создание мощного двигателя, способного развивать гиперзвуковые скорости.

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#сша
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#заявление
#ракеты
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Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»
Актера из «Реальных пацанов» Наумова внесли в базу украинского «Миротворца»
11 ноября 2023, 06:32

Фото: istockphoto/JARAMA

Актера Николая Наумова, известного своим участием в сериале «Реальные пацаны», внесли в базу данных «Миротворец» Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
По данным канала, решение о включении артиста в список было принято после показа финального эпизода сериала. В заключительной серии персонажи посетили госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Один из военнослужащих, принимавших участие в съемках, рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве. По его словам, сценарий не был предоставлен солдатам, и они, не имея его, делились перед камерой реальным опытом участия в боевых действиях.

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#госпиталь
#беженцы
#сво
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Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного
Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
11 ноября 2023, 05:37

Фото: iStock/MarianVejcik

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединенных Штатов со «стабильного» до «негативного», отмечено в официальном заявлении агентства.
«Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США со „стабильного“ на „негативный“ и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне „Aaa“,» — говорится в сообщении.
Эксперты подчеркивают, что главным фактором, влияющим на изменение прогноза, является увеличение рисков снижения бюджетной устойчивости США, которые уже не могут быть полностью скомпенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

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#рейтинг
#сша
#прогноз
#страны
#эксперты
#дефицит
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Стало известно о возможном увольнении глава МВД Британии
Evening Standard: главу МВД Британии могут уволить из-за критики полиции
11 ноября 2023, 04:40

Фото: iStock/nevenmn

Главе британского Министерства внутренних дел Суэлле Браверман грозит увольнение в ближайшие дни
Это связано с критикой, высказанной в адрес действий полиции в ходе демонстраций в поддержку Палестины, сообщает Evening Standard, ссылаясь на высказывания члена парламента от консервативной партии.

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