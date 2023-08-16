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Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины

16 августа 2023, 14:34

Фото: iStock/Pineapple Studio

Запад стремится заработать на свой оборонно-промышленный комплекс, поэтому не рассматривает проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами на форуме «Армия-2023».

Он уверен, что разговоры западных стран о мирном урегулировании конфликта ни к чему не приведут, поскольку это ложь. Истинным намерением Запада является заработок, ради которого власти и разжигают конфликт.

Медведев добавил, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Украине, и продолжат это делать и дальше.

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#европа
#сша
#украина
#вооружение
#дмитрий медведев
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Африканский союз выступил против военного вторжения в Нигер
Le Monde: Совбез Африканского союза выступил против применения силы в Нигере
16 августа 2023, 15:00

Фото: iStock/Yuzu2020

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза выступил против военного вторжения в Нигер, сообщает газета Le Monde.
«Во время этой встречи, которая прошла в понедельник, 14 августа, CPS решил отказаться от применения силы против нигерской хунты», - прокомментировали ситуацию в издании.

Совбез, при этом, принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности Африканского союза. 

Ранее обозреватели Politico заявили, что захват власти в Нигере мятежниками и их нежелание идти на диалог с США говорит о потере Вашингтоном мирового господства. По словам источников издания, Нигер – крайне важная страна для США в Западной Африке из-за колоссального количества ресурсов, которые Штаты «влили» в регион.

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#нигер
#военные
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Арестованный поджигатель Корана обвинил в избиении сына Кадырова
В Чечне проверят жалобу поджегшего Коран на избиение со стороны сына Кадырова
16 августа 2023, 13:58

Фото: сайт Кремля

Власти Чечни организуют проверку после заявления волгоградца, совершившего поджог Корана, о том, что его избил сын главы республики Рамзана Кадырова. Об этом журналистам сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.
По словам Солтаева, задержанный за совершение поджога Корана в Волгограде, направил заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, в котором сообщил, что его избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова.  

При личном общении с омбудсменом, задержанный также подтвердил свои заявления. Солтаев подчеркнул, что по данному обращению будет проведена проверка, материалы которой, будут направлены в МВД. Уточняется, что во время беседы с Солтаевым, поджигатель Корана заявил, что сын Кадырова, якобы, бил его по рукам и ногам.  

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#рф
#сын
#чечня
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Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке
Посол в Турции сообщил, что Россия прорабатывает альтернативы зерновой сделке
16 августа 2023, 13:32

Фото: iStock/macky_ch

Москва занимается вопросом разработки альтернативы черноморской зерновой сделке для доставки продовольствия в нуждающиеся страны. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, пишет издание IHA.
По его словам, данное обсуждение Россия проводит со своими партнерами.  

Ерхов отметил, что Москва вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. После того, как будут выполнены все условия договоренностей сторонами соглашения, зерновая сделка будет возобновлена в полном объеме, отметил посол.  

Он также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам по данному вопросу с турецкой стороной. 

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#москва
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#сделки
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#переговоры
#зерновая сделка
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Политолог Ордуханян: США готовятся воевать руками союзников
16 августа 2023, 13:19

Фото: istockphoto/YayaErnst

США не откажутся от поддержки Украины. Но она не единственный инструмент в руках американцев. Ради своих интересов Вашингтон готов отправить в военную «мясорубку» половину Европы.
Такое мнение высказал в беседе с телеканалом «360» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он, впрочем, отметил, что не все в Соединенных Штатах разделяют агрессивную позицию неолиберального олигархического лобби. Все чаще в политических кругах звучит имя Роберта Кеннеди-младшего. Недавно он заявил о финансировании Вашингтоном событий на майдане. Также он рассказал о созданных на американские деньги биолабораториях на территории Украины.

По словам эксперта, сам факт существования биолабораторий и финансового участия США в событиях на майдане — давно уже является секретом Полишинеля. Но показательно, что об этом заговорил наследник знаменитого клана, кандидат в президенты. Ордуханян не исключает, что после слов Кеннеди-младшего, которых от него никто не ожидал, политик может повторить судьбу своих отца и дяди.

Политолог считает, что и Трамп, и Кеннеди-младший хотят остановить скатывание США к третьей мировой войне. Но уже заложен бюджет на армию, началась новая программа вооружений. Соединенные Штаты готовятся воевать руками союзников. За Украиной последуют Польша и Румыния, далее настанет очередь Франции, Германии и Великобритании, потом Японии и Южной Кореи. Трамп и Кеннеди — это те, кто встал на пути американской верхушки, заключил Ордуханян.

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#польша
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#украина
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Индия и Россия обсуждают ведение взаиморасчетов в рублях
Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в рублях
16 августа 2023, 13:13

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. Об этом заявил президент Конфедерации индийской промышленности (CII) Р Динеш.
По его словам, значительный объем торговли идет в рупиях. В настоящее время, на высоком уровне решается вопрос о проведении расчетов в рублях и создания для этого соответствующего механизма. Динеш отметил влияние санкций на экономические отношения между странами и добавил, что несмотря на ограничения, достичь дисбаланса в экспорте и импорте с Россией реально.  

Ранее, о переходе на проведение расчетов в национальной российской валюте сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщал о ведении переговоров по данному вопросу с индийской стороной. 

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#ограничения
#рубль
#индия
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США готовят пиар-кампанию по привлечению сербской молодежи к своим проектам
16 августа 2023, 12:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Посольство США в Белграде собирается привлечь большее количество жителей Сербии к участию в своей программе для «молодых лидеров». Для этого ведется поиск организации, которая сможет провести соответствующую пиар-кампанию.
Как следует из предварительного обращения американского внешнеполитического ведомства, нацеленного на поиск фирмы, которая займется «раскруткой» проекта BOLD (Balkanski omladinski lideri, «Молодые балканские лидеры»), число его участников планируется увеличить как минимум до трех тысяч человек, передает RT.

По задумке американцев, инициатива должна распространиться не только на молодые таланты и дарования Сербии, но и на их родителей, преподавателей, учителей и работодателей. Для продвижения проекта будут задействованы как традиционные, так и интернет-СМИ.С его помощью планируется охватить не только городское население, но и людей, живущих в сельских районах страны.

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Путин предложил главе Дагестана помощь после взрыва на АЗС в Махачкале
Путин предложил Дагестану федеральные меры поддержки после взрыва в Махачкале
16 августа 2023, 12:32

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что президент России Владимир Путин предложил воспользоваться федеральными мерами поддержки после взрыва в Махачкале. Об этом он заявил на пресс-подходе.
Глава региона сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным, президент предложил республике помощь в связи с ЧП в Махачкале. 

По его словам, глава государства ​обратился к ​Меликову с просьбой ​об оказании поддержки жителям республики. Владимир Путин также предложил Дагестану принять федеральные меры поддержки. ​

Напомним, речь идет о ​взрыве под Махачкалой на АЗС, который произошел вечером 14 августа. В результате ​ЧП погибли 35 ​человек, более 100 пострадали. 

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В США заявили о расколе между Офисом Зеленского и военными
Newsweek: Между украинским командованием и правительством назревает раскол
16 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/ValleraTo

Между украинским военным командованием и администрацией президента Владимира Зеленского назревает раскол, причиной которого, стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники.
Между украинским военным командованием и администрацией Зеленского назревает раскол, причиной которого стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники. 
 
Авторы статьи сообщают, что в США усилились политические дебаты относительно провала наступления и отсутствия прогресса на линии фронта со стороны ВСУ.  

Обозреватели пишут, что сложившаяся ситуация некоторых представителей администрации президента настроила против командования ВСУ. В статье говорится, что главком ВСУ заявляет о том, что власти США выражают нетерпение, а контрнаступление идет и его нужно продолжать такими же темпами. Журналисты издания подчеркивают, что перед украинским лидером стоит сложный выбор. Смириться с положением на фронте и спасти жизни военнослужащих или пойти ва-банк. 

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#журналисты
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#сбу
#контрнаступление
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Рогов: Переименование улиц Запорожья киевскими властями – это «политика оккупантов»
Рогов прокомментировал планы Киева о переименовании около 70 улиц Запорожья
16 августа 2023, 11:41

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что переименование улиц украинского города Запорожье – это «политика оккупантов». Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о том, что в Запорожье сменят названия около семидесяти улиц, площадей и переулков, в названиях которых сейчас присутствует упоминание России.

Рогов отметил, что Запорожье является исконно российским городом, об этом и говорят названия, которые «оккупанты» собираются убирать.

Также он заявил, что действия киевских властей показывают их желание переписать историю. Рогов пообещал, что вернёт городским улицам прежние названия, как только Запорожье перейдёт под контроль России.

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#украина
#запорожье
#рогов
#россия
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