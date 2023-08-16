Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины

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Запад стремится заработать на свой оборонно-промышленный комплекс, поэтому не рассматривает проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами на форуме «Армия-2023».
Медведев добавил, что российские военные успешно уничтожают технику, поставляемую Украине, и продолжат это делать и дальше.
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Анастасия Чинкова