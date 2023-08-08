Медведев: У России достаточно сил, чтобы решить все задачи СВО

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточно сил для того, чтобы справиться со всеми задачами специальной военной операции и добиться мира на собственных условиях.
По словам Медведева, 8 августа 2008 года Россия за пять дней дала жесткий отпор на атаку Цхинвала, защитив жителей Абхазии и Южной Осетии. Тогда за спиной экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили стояли западные страны, которые пытались создать опасность в непосредственной близости от российской границы.
Тогда, считает зампред Совбеза РФ, США и их вассалам не хватило опыта. Сейчас они вновь пытаются стереть Россию с лица земли, уверен Медведев.
При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин уверен, что судьба Зеленского будет такой же, как у Саакашвили. По его словам, марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
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Тогда, считает зампред Совбеза РФ, США и их вассалам не хватило опыта. Сейчас они вновь пытаются стереть Россию с лица земли, уверен Медведев.
«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях. Победа будет за нами!» - написал Медведев в своем Telegram-канале.
При этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин уверен, что судьба Зеленского будет такой же, как у Саакашвили. По его словам, марионетки Вашингтона и Брюсселя заканчивают одинаково — от них избавляются, перестав в них нуждаться.
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Элина Позднякова