Медведев усомнился в лояльности «Яндекса» к России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале порассуждал на тему лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.
По словам политика, он лично опробовал приложение «Шедеврум», генерирующее картинки по запросам пользователей.
Российский зампред добавил, что это наблюдение заставило его задуматься.
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«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — отметил Медведев.
«Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
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Диана Аванесян