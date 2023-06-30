Медведев: В США будут выбирать между стариком с деменцией и молодящимся плейбоем

Фото: kremlin.ru
Дмитрий Медведев иронично высказался о предстоящих выборах в США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о предстоящих президентских выборах в США.
«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора», - написал Медведев.
Таким образом политик ответил на многочисленные сообщения западных СМИ о том, что они внимательно наблюдают за ситуацией в России после 24 июня, а также обсуждают ее со своими партнерами.
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«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора», - написал Медведев.
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Евгения Парфентьева