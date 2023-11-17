Медведев высмеял заявление Зеленского о подготовке операции «Майдан-3»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова украинского президента Владимира Зеленского о подготовке Россией операции «Майдан-3» для его смещения. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
Он с иронией написал, что Зеленский раскрыл план России, поэтому теперь его придётся пересматривать. И добавил, что у российской стороны уже всё было готово: «и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке (заместителю государственного секретаря США Виктории) Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков».
При этом Медведев уже серьёзно подметил то, что Украина наконец созналась, что предыдущие два майдана были ни чем иным как государственными переворотами, а все заявления политиков о легитимной власти народа политик назвал «словесной пургой».
Ранее в этот день Зеленский заявил о якобы готовящейся Россией операции «Майдан-3». Такое название она получила в честь центральной площади Киева, на которой в 2004 и 2014 годах происходили массовые протесты.
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При этом Медведев уже серьёзно подметил то, что Украина наконец созналась, что предыдущие два майдана были ни чем иным как государственными переворотами, а все заявления политиков о легитимной власти народа политик назвал «словесной пургой».
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Анастасия Чинкова