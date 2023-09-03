Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки

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Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. Это заявление бывший президент РФ сделал в Южно-Сахалинске на отмечании Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — заявил Медведев.По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Япония должна извлечь уроки из истории <...> и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — подытожил зампред Совбеза РФ.Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.
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