Медведев высказался о размещении в Польше ядерного оружия

Фото: kremlin.ru
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал желание Польши участвовать в программе НАТО по использованию ЯО
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал желание Польши участвовать в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия.
Также Медведев отметил, что применение ядерного оружия несёт и «положительную сторону» — исчезнут чиновники и политики Польши. «Ну и другие исчезнут, увы», — написал Дмитрий Медведев.
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«С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено», — высказал своё мнение Дмитрий Медведев.
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Мария Фирсова