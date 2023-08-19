Медведев: Запад растерзает Россию, если она не уничтожит киевский режим

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет выбора — или она уничтожит враждебный киевский режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает РФ. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, только полная утилизация государственной машины враждебного политического режима и абсолютные гарантии лояльности на будущее являются единственным путем для России. Зампред Совбеза России подчеркнул, что гарантии лояльности на будущее может дать только РФ.
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Медведев также отметил, что Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам.
Зампред Совбеза России добавил, что вооруженный конфликт на Украине для Запада — это чужая война, в которой гибнут чужие для него люди.
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Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Медведев также отметил, что Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам.
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Екатерина Коршунова