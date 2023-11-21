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Медведев: Запад запустил процессы, грозящие глобальной цифровой диктатурой

21 ноября 2023, 17:20
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Страны Запада решили установить глобальную цифровую диктатуру, воспользовавшись наплывом большого количества IT-специалистов, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в рамках заседания оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

«Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени - Европа - решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», - прокомментировал ситуацию Медведев.

Ранее политик также заявил, что западные страны стараются удержать мировое господство не только в цифровой сфере, но и во всех остальных, чтобы не потерять свою власть. По его мнению, именно для этого они намеренно блокируют развитие во многих странах «третьего мира», а также разжигают вооруженные конфликты по всей территории земного шара.

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Путин заявил, что поддержка материнства и детства является приоритетом для РФ
21 ноября 2023, 21:36

Фото: kremlin.ru

Вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Подчеркну: вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей – в числе ключевых стратегических приоритетов», - слова президента зачитали на торжественном концерте в честь предстоящего Дня матери, который будет отмечаться 26 ноября. 

В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические. 

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#материнство
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Финляндия приняла первые решения по беженцам, следующим из России
Лехтинен: первые решения Финляндии по беженцам из РФ были отрицательными
21 ноября 2023, 21:21

Фото: iStock/Sner

Первые решения по беженцам, принятые миграционными органиами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен.
Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину. 

Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.

Также Лехтинен рассказал, что первые беженцы из России начали прибывать к границе в августе этого года. За прошедшие три месяца границу пытались пересечь свыше 700 человек. 

В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе.

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#финляндия
#россия
#беженцы
#правительство
#граница
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В Белом доме осудили пуск баллистической ракеты КНДР
21 ноября 2023, 21:12

Фото: iStock/vadimrysev

Соединенные Штаты Америки осудили Корейскую Народно-Демократическую Республику за пуск баллистической ракеты, об этом говорится в опубликованном заявлении Белого дома.
«США решительно осуждают КНДР за запуск космической ракеты-носителя с использованием баллистических технологий», - говорится в сообщении американской администрации. 

Представители Белого дома также заявили, что подобные действия грозят дестабилизировать ситуацию в корейском регионе. США призвали всё мировое сообщество осудить КНДР, а также заявили, что готовы принять все необходимые меры для защиты своего государства и союзников.

Напомним, о пуске ракеты сообщила береговая охрана Японии. В Окинаве сработала система раннего предупреждения J-Alert. Сперва предполагалось, что КНДР запустила ракету-разведчика.

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#сша
#кндр
#ракеты
#белый дом
#защита
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Россия направила Финляндии ноту протеста из-за показа сожжённого танка Т-72
РФ направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за показа сожжённого танка Т-72
21 ноября 2023, 20:39

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия направила ноту протеста в МИД Финляндии из-за демонстрации перед парламентом сожжённого российского танка Т-72. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в стране.
Отмечается, что 18 ноября финские проукраинские общественные огранизации совместно с властями Хельсинки организовали на площади напротив парламента Финляндии демонстрацию сожжённого российского танка Т-72, который привезли из Эстонии. 

Жители столицы Финляндии были возмущены такой акцией и начали приносить к танку цветы и свечи в знак почтения к погибшим российским военным. 

Посольство России направило ноту протеста финскому МИД, поскольку данная акция была расценена как целенаправленное разжигание ненависти к России.

Также отмечалось, ​что бездействие финских властей негативно скажется на и так нестабильных отношениях между странами. 

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#финляндия
#россия
#мид
#протесты
#танки
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Европарламент опубликовал карту, на которой Крым принадлежит к территории РФ
21 ноября 2023, 20:34

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крымский полуостров принадлежит к территории России, первыми это заметили в издании «Страна.ua».
«Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России», - прокомментировали ситуацию в украинском издании.

При этом, сразу после того, как пользователи отреагировали на этот пост Европарламента, он был удалён. Сразу после этого представители ЕП опубликовали сообщение с извинениями, а также пообещали разместить новую, «исправленную» карту. 

Напомним, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в 1954 году Крымский полуостров передали Украине кулуарно, что являлось, по сути, политическим преступлением.

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#крым
#карта
#россия
#украина
#европа
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Путин назвал главную причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Путин заявил, что США саботировали решения ООН по конфликту Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 20:23

Фото: сайт Кремля

Одной из главных причин эскалации конфликта между Израилем и Палестиной стало невыполнение США постановлений ООН о создании двух независимых государств. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке, в котором глава РФ принял участие в онлайн-формате.
Он отметил, что все происходящие ныне события – следствие стремления США «монополизировать посреднические функции» в палестино-израильском конфликте. 

Также Путин добавил, что США заблокировали деятельность ближневосточного «квартета», состоявшего из международных посредников.

Кроме того, российский президент отметил, что несколько поколений палестинцев воспитывались в атмосфере несправедливости, которая наблюдалась в стране и проявлялась в отношении к народу.

Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной тянется не одно десятилетие. Ещё в 1947 году ООН определило создание двух независимых государств, однако создано было только одно – Израиль. 

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#израиль
#палестина
#конфликт
#сша
#владимир путин
#оон
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Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы союзникам со стороны РФ
21 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Североатлантический альянс не видит военной угрозы членам НАТО или союзникам с российской стороны, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Северной Македонии.
«Мы не видим какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России союзникам и региону (Западных Балкан), но остаемся бдительными», - так Столтенберг ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе со стороны России Западным Балканам. 

При этом, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженных силы РФ, подавляя военный потенциал ВСУ на полях специальной военной операции, этим самым уничтожают и Североатлантический альянс, который поставляет Киеву оружие.

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#нато
#россия
#военные
#владимир зеленский
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Путин: Россия обсудит в БРИКС палестино-израильский конфликт
21 ноября 2023, 19:39

Фото: kremlin.ru

Россия поднимет вопрос урегулирования конфликта в секторе Газа во время своего председательства в БРИКС в 2024 году, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на внеочередной встрече союза, которую провели по видеосвязи.
«Считаем крайне полезным продолжить обсуждение в рамках БРИКС дальнейшего развития палестино-израильского противостояния. Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в объединении будем инициировать возможные контакты в том числе по видеосвязи по данной проблематике», - прокомментировал ситуацию российский лидер.

Ранее глава РФ также заявил, что необходимо крайне серьезно следить за тем, чтобы конфликт в секторе Газа не пришёл к географическому расширению. Он также призвал обеспечить в Газе гуманитарные паузы, во время ​которых из зоны бедствия будут ​эвакуированы все заложники. 

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#конфликт
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#владимир путин
#сектор газа
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#палестина
#израиль
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В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с РФ
21 ноября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил предложения ужесточить ограничения на границе с Россией.
Пумалайнен отвечал за правовую оценку законодательным предложениям правительства по ужесточению ограничений на российской границе. Он приостановил их, пишет газета страны Helsingin Sanomat.

«Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют», - сказано в заявлении Пуумалайнена.
Сообщается, что законопроект о дальнейшем ужесточении перемещения на границе с РФ не гарантировал того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой.

Напомним, правительство Финляндии стремится окончательно закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за потока беженцев.

Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.

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#финляндия
#политика
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#беженцы
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