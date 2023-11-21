Медведев: Запад запустил процессы, грозящие глобальной цифровой диктатурой

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Страны Запада решили установить глобальную цифровую диктатуру, воспользовавшись наплывом большого количества IT-специалистов, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в рамках заседания оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.
«Прежде всего Соединенные Штаты, в меньшей степени - Европа - решили воспользоваться тем, что в них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. Практически все, что используется в мире, сделано именно там. И, естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», - прокомментировал ситуацию Медведев.Ранее политик также заявил, что западные страны стараются удержать мировое господство не только в цифровой сфере, но и во всех остальных, чтобы не потерять свою власть. По его мнению, именно для этого они намеренно блокируют развитие во многих странах «третьего мира», а также разжигают вооруженные конфликты по всей территории земного шара.
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Евгения Парфентьева